

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, накануне 44 ученика из двух третьих классов школы № 37 в сопровождении классного руководителя отправились смотреть мультфильм в ТЦ «Европейский». После сеанса дети начали спускаться с эскалатора.

Несколько учеников, спустившись, не стали далеко отходить от подъёмника, чем создали небольшую толкучку. Один из спускавшихся школьников упал, и следующие за ним тоже начали падать. В результате образовалась давка, несколько детей начало затягивать внутрь механизма. Ситуацию усугубляли спускавшиеся по ленте дети, которым, по сути, некуда было деться.



Очевидцы инцидента начали вытаскивать ребят из давки и механизм. Благодаря их действиям большого количества пострадавших удалось избежать. Однако пятеро школьников получили травмы, в том числе переломы и рваные раны. Все они были доставлены в больницу. Педагог в момент инцидента находилась в «хвосте» строя, т. е. наверху эскалатора.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время выясняются все детали инцидента.

Ход расследования лично контролирует и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю И.Н. Иванов.





Лилия Финько



