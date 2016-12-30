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|В Ставрополе детей затянуло в эскалатор. ВИДЕО
|Скандалы и ЧП Волгоград
|30.12.2016 17:19
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Несколько учеников, спустившись, не стали далеко отходить от подъёмника, чем создали небольшую толкучку. Один из спускавшихся школьников упал, и следующие за ним тоже начали падать. В результате образовалась давка, несколько детей начало затягивать внутрь механизма. Ситуацию усугубляли спускавшиеся по ленте дети, которым, по сути, некуда было деться.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время выясняются все детали инцидента.
Ход расследования лично контролирует и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю И.Н. Иванов.
Лилия Финько
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