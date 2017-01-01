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|Террорист в костюме Санта-Клауса убил в ночном клубе 39 человек
|Скандалы и ЧП Главные новости
|01.01.2017 10:33
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Как стало известно "СоцИнформБюро", жертвами терориста стали, по информации МВД Турции, 39 человек. 69 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего в ночном клубе находилось от 600 до 800 человек. Сообщается, что среди погибших нет россиян. Однако, пока не известно, есть ли граждане России среди раненых. Эта информация сейчас проверяется.
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, пока опознано только 21 тело. Он уже заявил, что "это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди".
Анна Павлова
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