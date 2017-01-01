Террорист в костюме Санта-Клауса убил в ночном клубе 39 человек

Как стало известно "СоцИнформБюро", жертвами терориста стали, по информации МВД Турции, 39 человек. 69 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего в ночном клубе находилось от 600 до 800 человек. Сообщается, что среди погибших нет россиян. Однако, пока не известно, есть ли граждане России среди раненых. Эта информация сейчас проверяется.​

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, пока опознано только 21 тело. Он уже заявил, что "это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди".

Анна Павлова

ФОТО: Соципльная сеть Twitter