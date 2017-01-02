В Волгограде на пожаре погибли три человека



Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Саушинской. Около семи часов вечера 1-го января, в одной из квартир, расположенной на первом этаже произошло возгорание. Далее, по деревянным перекрытиям пламя быстро перекинулось в квартиру, находящуюся этажом выше. Прибывшие на место ЧП пожарные, в течение трех часов ликвидировали возгорание, однако после, на месте были обнаружены три жертвы. Обгоревшие тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире первого этажа, еще один погибший мужчина был обнаружен в квартире этажом выше. Четвертый пострадавший в результате пожара, доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения.

По словам очевидцев и лиц, проживающих в соседних квартирах, жильцы дома, где произошла трагедия, вели аморальный образ жизни и злоупотребляли алкогольными напитками.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета РФ по Волгоградской области.

Евгений Иванов