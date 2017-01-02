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|В Волгограде на пожаре погибли три человека
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.01.2017 04:51
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По словам очевидцев и лиц, проживающих в соседних квартирах, жильцы дома, где произошла трагедия, вели аморальный образ жизни и злоупотребляли алкогольными напитками.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета РФ по Волгоградской области.
Евгений Иванов
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