Автослесарь угнал машину клиента Печать
Скандалы и ЧП
04.01.2017 02:50

Автослесарь угнал машину клиента

 В ходе патрулирование сотрудники полиции на обочине дороги обнаружили брошенный автомобиль.


В Мурманске, сотрудники полиции в ходе патрульного рейда обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Nissan Pathfinder» с открытой дверью. В салоне машины никого не было.

Правоохранители установили, что данная машина принадлежит 36-летнему жителю Мурманска. Владелец транспортного средства заявил, что накануне новогодних праздников отогнал автомобиль в автосервис, чтобы устранить неполадки, а почему его машина оказалась на обочине не имеет представления.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что машину угнал из автосервиса, работающий в нем слесарь, который и занимался ремонтом. В ночь с 30-го на 31-е января прошлого года, отремонтировав автомобиль, он захотел покататься и выехал в город. Заметив патрульную машину ДПС, мужчина испугался, бросил автомобиль на обочине и скрылся.

Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 части 1 УК РФ. Данная статья предусматривает срок наказания до пяти лет лишения свободы.

Евгений Иванов

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