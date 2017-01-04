Автослесарь угнал машину клиента



В Мурманске, сотрудники полиции в ходе патрульного рейда обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Nissan Pathfinder» с открытой дверью. В салоне машины никого не было.

Правоохранители установили, что данная машина принадлежит 36-летнему жителю Мурманска. Владелец транспортного средства заявил, что накануне новогодних праздников отогнал автомобиль в автосервис, чтобы устранить неполадки, а почему его машина оказалась на обочине не имеет представления.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что машину угнал из автосервиса, работающий в нем слесарь, который и занимался ремонтом. В ночь с 30-го на 31-е января прошлого года, отремонтировав автомобиль, он захотел покататься и выехал в город. Заметив патрульную машину ДПС, мужчина испугался, бросил автомобиль на обочине и скрылся.

Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 части 1 УК РФ. Данная статья предусматривает срок наказания до пяти лет лишения свободы.

Евгений Иванов