Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник в 18:00 на 20 км. автодороги "Волгоград-Сальск" лишенный прав 30-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-2114" двигался со стороны Волгограда в сторону села Червленое. Водитель легкового автомобиля, выехав на полосу встречного движения, сначала совершил касательное столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", который двигался во встречном направлении, а затем совершил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло".

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте аварии, виновник аварии - 30-летний водитель ВАЗ-2114 и его 29-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Надира Коннова