В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.01.2017 11:16

В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся

В настоящее время полиция ведет розыск водителя, совершившего наезд на пешехода в Ворошиловском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 января в 21:40 неизвестный водитель, двигаясь задним ходом напротив дома № 2Д по улице Ростовской, наехал на 22-летнего пешехода. Водитель после наезда на парня скрылся с места происшествия. Молодой человек в результате ДТП получил травму и был доставлен в больницу.

Волгоградская Госавтоинспекция обращается с просьбой к очевидцам и свидетелям, а также водителям, у которых имеется запись видеорегистраторов данного происшествия, позвонить в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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