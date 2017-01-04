В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 января в 21:40 неизвестный водитель, двигаясь задним ходом напротив дома № 2Д по улице Ростовской, наехал на 22-летнего пешехода. Водитель после наезда на парня скрылся с места происшествия. Молодой человек в результате ДТП получил травму и был доставлен в больницу.

Волгоградская Госавтоинспекция обращается с просьбой к очевидцам и свидетелям, а также водителям, у которых имеется запись видеорегистраторов данного происшествия, позвонить в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России