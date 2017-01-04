Установлена личность стамбульского террориста Печать
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04.01.2017 11:46

Установлена личность стамбульского террориста

Власти Турции смогли установить личность человека, который в новогоднюю ночь в костюме Санта-Клауса устроил атаку в ночном клубе Стамбула.

Об установлении личности напавшего на ночной клуб в турецкой столице сообщил глава МИД страны Мевлют ​Чавушоглу. Он заявил об этом на брифинге, сообщает "СоцИнформБюро". При этом министр имя злоумышленника назвать отказался. Кроме того, задержаны еще несколько подозреваемых в нападении на клуб в новогоднюю ночь. По мнению властей Турции, число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Напомним, террорист в костюме Санта-Клауса ворвался во время празднования Нового года в стамбульский ночной клуб и устроил стрельбу. Жертвами террориста стали 39 человек, среди них - охранники на входе, 16 иностранцев, в том числе, гражданка России - 28-летняя Нурана Гасанова. Ранения получили 65 человек. Всего в клубе находились около 800 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Twitter

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