Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель, совершивший смертельное ДТП 2 января в 00:30 в станице Качалинской Иловлинского района, был задержан сотрудниками ГИБДД в Городищенском районе при попытке покинуть пределы Волгоградской области.

В отношении 35-летнего жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, неизвестный водитель в ночь со 2-го на 3-е января, проезжая мимо дома №115 по улице Бахтурова, сбил 57-летнего мужчину. С места аварии водитель скрылся, не попытавшись оказать медицинскую помощь пострадавшему. От полученных травм житель Иловлинского района скончался на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа на месте аварии обнаружила фрагменты бампера, предположительно, от автомашины ВАЗ "девятой" модели. Информацию о розыске передали нарядам полиции. В результате поисковых мероприятий виновник аварии был задержан.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области