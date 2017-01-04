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|Виновника смертельного ДТП задержали на выезде из Волгоградского региона
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.01.2017 12:23
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель, совершивший смертельное ДТП 2 января в 00:30 в станице Качалинской Иловлинского района, был задержан сотрудниками ГИБДД в Городищенском районе при попытке покинуть пределы Волгоградской области.
В отношении 35-летнего жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, неизвестный водитель в ночь со 2-го на 3-е января, проезжая мимо дома №115 по улице Бахтурова, сбил 57-летнего мужчину. С места аварии водитель скрылся, не попытавшись оказать медицинскую помощь пострадавшему. От полученных травм житель Иловлинского района скончался на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа на месте аварии обнаружила фрагменты бампера, предположительно, от автомашины ВАЗ "девятой" модели. Информацию о розыске передали нарядам полиции. В результате поисковых мероприятий виновник аварии был задержан.
Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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