Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.01.2017 13:33

Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника

28-летний мужчина, пытаясь найти дорогу, прошел пешком около 20 км.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 3 января в полицию обратилась жительница Фроловского района. Взволнованная женщина сообщила, что ее муж в 8 часов утра ушел на охоту и до сих пор не вернулся. Заявительница рассказала, что незадолго до этого супруг позвонил женщине и сообщил: из-за снежной бури он не может найти дорогу домой.

Охотника удалось обнаружить ночью 4 января на границе Михайловского района. В попытке найти дорогу, 28-летний мужчина прошел пешком около 20 км. Уставший фроловчанин был доставлен полицейскими к семье.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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