Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.01.2017 13:33
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 3 января в полицию обратилась жительница Фроловского района. Взволнованная женщина сообщила, что ее муж в 8 часов утра ушел на охоту и до сих пор не вернулся. Заявительница рассказала, что незадолго до этого супруг позвонил женщине и сообщил: из-за снежной бури он не может найти дорогу домой.
Охотника удалось обнаружить ночью 4 января на границе Михайловского района. В попытке найти дорогу, 28-летний мужчина прошел пешком около 20 км. Уставший фроловчанин был доставлен полицейскими к семье.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:18
На МКАД из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей
-
13:33
Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника
-
12:23
Виновника смертельного ДТП задержали на выезде из Волгоградского региона
-
11:46
Установлена личность стамбульского террориста
-
11:16
В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся
-
10:15
Под Волгоградом в тройном ДТП погиб пассажир "четырнадцатой"
-
04:13
В Волгоградской области насмерть сбит пешеход
-
02:50
Автослесарь угнал машину клиента
-
03.01.2017 06:33
«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката
-
03.01.2017 03:41
ЦСКА намерен приобрести бразильского защитника
-
03.01.2017 02:34
Глава ПГТ Городище покинул свой пост
-
02.01.2017 04:51
В Волгограде на пожаре погибли три человека
-
02.01.2017 02:03
Женский «Спартак-Волгоград» приглашает на водное поло
-
01.01.2017 10:33
Террорист в костюме Санта-Клауса убил в ночном клубе 39 человек
Самое читаемое
-
14:18
На МКАД из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей
-
13:33
Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника
-
12:23
Виновника смертельного ДТП задержали на выезде из Волгоградского региона
-
11:46
Установлена личность стамбульского террориста
-
11:16
В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся
-
10:15
Под Волгоградом в тройном ДТП погиб пассажир "четырнадцатой"
-
04:13
В Волгоградской области насмерть сбит пешеход
Последние комментарии
-
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
ftftftfyghnv >>
-
-
Газ в жилых домах могут запретить
-
Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%
-
А знает ли минтруд, что большинство россиян работают по 10-12 часов, а многие выходят на работу по ... >>
-
-
Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона
-
Бюджет - это наши деньги. Мы не обязаны оплачивать пустые слова чиновников. Действительно ценной ДЛЯ ... >>
-
-
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
декораторы однако >>
-
-
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
Муниципальное имущество - это имущество граждан. Народ продолжают грабить. >>
-
-
Хочешь 25 тысяч? Роди до 23-х лет
-
День добрый!если родила в 2016 году, а закон вышел 2017г, значит пособия до 23 лет, мне не положены? >>
-