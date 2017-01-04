На МКАД из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей

Крупная авария, заблокировавшая движение на юге Москвы, произошла из-за обледеневшей дороги, сообщает "СоцИнформБюро". ДТП произошло 4 января около 10 часов утра на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе. Движение на данном участке затруднено.

Очевидцы сообщают, что прибывшие на место массового ДТП медики осматривали двоих участников аварии на МКАД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Анна Павлова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте