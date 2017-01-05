Лихач на «двенадцатой» протаранил магазин Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.01.2017 12:25

Лихач на «двенадцатой» протаранил магазин

ДТП произошло ночью 4 января в рабочем посёлке Елань Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, накауне около 02:00 55-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21120» двигался по улице Советской в посёлке.

На одном из участков пути водитель пренебрёг безопасной скоростью при гололедице, в итоге машину занесло прямо на магазин, стоящий у обочины. В результате удара со зданием автомобилист получил множественные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Лилия Финько

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