Школьник умер после игры с газовым баллончиком

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан, днём 4 января в подсобном помещении одного из магазинов села был обнаружен без сознания 12-летний мальчик.

По версии следствия, двое 12-летних подростков купили в магазине три небольших баллончика с бытовым газом, зашли в подсобку и начали с ними играться. Один из школьников набрал газ в рот, чтобы показать своему другу огненное шоу, однако сразу же потерял сознание.

Подоспевшие на помощь взрослые вызвали пострадавшему скорую помощь, ребёнка госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, мальчика спасти не удалось.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.





Лилия Финько

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан