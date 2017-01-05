Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Школьник умер после игры с газовым баллончиком
|Скандалы и ЧП Главные новости
|05.01.2017 13:00
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан, днём 4 января в подсобном помещении одного из магазинов села был обнаружен без сознания 12-летний мальчик.
По версии следствия, двое 12-летних подростков купили в магазине три небольших баллончика с бытовым газом, зашли в подсобку и начали с ними играться. Один из школьников набрал газ в рот, чтобы показать своему другу огненное шоу, однако сразу же потерял сознание.
Подоспевшие на помощь взрослые вызвали пострадавшему скорую помощь, ребёнка госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, мальчика спасти не удалось.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.
Лилия Финько
Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:00
Школьник умер после игры с газовым баллончиком
-
12:25
Лихач на «двенадцатой» протаранил магазин
-
09:17
17 идей для бизнеса в 2017 году
-
04.01.2017 18:15
Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
-
04.01.2017 14:18
На МКАД из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей
-
04.01.2017 13:33
Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника
-
04.01.2017 12:23
Виновника смертельного ДТП задержали на выезде из Волгоградского региона
-
04.01.2017 11:46
Установлена личность стамбульского террориста
-
04.01.2017 11:16
В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся
-
04.01.2017 10:15
Под Волгоградом в тройном ДТП погиб пассажир "четырнадцатой"
-
04.01.2017 04:13
В Волгоградской области насмерть сбит пешеход
-
04.01.2017 02:50
Автослесарь угнал машину клиента
-
03.01.2017 06:33
«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката
-
03.01.2017 03:41
ЦСКА намерен приобрести бразильского защитника
Самое читаемое
-
12:25
Лихач на «двенадцатой» протаранил магазин
-
04.01.2017 14:18
На МКАД из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей
-
04.01.2017 13:33
Под Волгоградом полиция искала заблудившегося в лесу охотника
-
04.01.2017 12:23
Виновника смертельного ДТП задержали на выезде из Волгоградского региона
-
04.01.2017 11:46
Установлена личность стамбульского террориста
-
04.01.2017 11:16
В Волгограде водитель сбил задним ходом парня и скрылся
-
04.01.2017 10:15
Под Волгоградом в тройном ДТП погиб пассажир "четырнадцатой"
Последние комментарии
-
«Викинг» собрал рекордную сумму в первые дни проката
-
Опять реклама! Пока только на Кино-Панке честно написали - "Викинг" провалился! Свои 3 миллиарда ... >>
-
-
В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку"
-
ftftftfyghnv >>
-
-
Газ в жилых домах могут запретить
-
Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%
-
А знает ли минтруд, что большинство россиян работают по 10-12 часов, а многие выходят на работу по ... >>
-
-
Мэрия Волгограда потратит на телесюжеты о себе почти 3 миллиона
-
Бюджет - это наши деньги. Мы не обязаны оплачивать пустые слова чиновников. Действительно ценной ДЛЯ ... >>
-
-
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
Муниципальное имущество - это имущество граждан. Народ продолжают грабить. >>
-
-
Хочешь 25 тысяч? Роди до 23-х лет
-
День добрый!если родила в 2016 году, а закон вышел 2017г, значит пособия до 23 лет, мне не положены? >>
-