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|Калининградский аэропорт оказался не готов к аварийным ситуациям
|Скандалы и ЧП Главные новости
|05.01.2017 19:36
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По словам пассажиров, пилоты не стали сообщать пассажирам об имеющихся проблемах, а стюардессы были очень напуганы и давали невнятные указания. На лётном поле не оказалось специалистов, которые могли бы помочь пассажирам. Людям пришлось пробираться к автобусам через сугробы с теми вещами, которые они успели взять в спешке при эвакуации. В аэропорте не оказалось врачей. Сотрудники аэропорта также не могли оказать помощь, лишь без конца заполняя какие-то документы и анкеты.
"Держат в зале как заложников. Ну прямо как в фильмах про заложников. Только без автоматов. Про психологическую помощь или еще какую-то я молчу. Между прочим, это нехилый стресс. Они не организуют доставку людей по адресам. Мы взяли такси (у нас были деньги, которые мы не оставили в салоне по указанию экипажа). Короче, в аэропорте и в авиакомпании вообще очень мало людей, которые занимаются теми, кто пострадал от аварии. И по-моему, за это соответствующие службы аэропорта и авиакомпании должны нести ответственность", – написал на своей страничке в Facebook один из пассажиров Андрей Зейгарник.
Тем временем эвакуация аварийного самолёта продолжалась более суток, так как не нашлось техники, предназначенной для буксировки с поля. Лишь в ночь на 5 декабря воздушное судно было отбуксировано на стоянку с помощью техники, предоставленной Балтийским флотом. Всё это время калининградский аэропорт «Храброво» был закрыт, а рейсы отменены.
В связи с произошедшим следственными органами Северо-Западного СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Волгоградский аэропорт приобрёл широкую известность после того, как минувшим летом его новый терминал был украшен двусмысленным начертанием слова «Лететь», содержащим, по мнению большинства, фаллическую символику. Чуть позднее, перед визитом президента Путина в город-герой, в изображение всё же внесли «правку», закрасив верхний росчерк.
Лилия Финько
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