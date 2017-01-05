Калининградский аэропорт оказался не готов к аварийным ситуациям

Калининградский аэропорт «Храброво» оказался не подготовлен во всех смыслах при аварийной посадке самолёта Airbus A321, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», у самолёта, принадлежавшего компании «Аэрофлот» и совершавшего 3 января рейс Москва-Калининград, при посадке сломалась передняя стойка шасси. На борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть человек обратились за медицинской помощью. Эвакуация происходила при помощи надувных трапов. По словам пассажиров, пилоты не стали сообщать пассажирам об имеющихся проблемах, а стюардессы были очень напуганы и давали невнятные указания. На лётном поле не оказалось специалистов, которые могли бы помочь пассажирам. Людям пришлось пробираться к автобусам через сугробы с теми вещами, которые они успели взять в спешке при эвакуации. В аэропорте не оказалось врачей. Сотрудники аэропорта также не могли оказать помощь, лишь без конца заполняя какие-то документы и анкеты. "Держат в зале как заложников. Ну прямо как в фильмах про заложников. Только без автоматов. Про психологическую помощь или еще какую-то я молчу. Между прочим, это нехилый стресс. Они не организуют доставку людей по адресам. Мы взяли такси (у нас были деньги, которые мы не оставили в салоне по указанию экипажа). Короче, в аэропорте и в авиакомпании вообще очень мало людей, которые занимаются теми, кто пострадал от аварии. И по-моему, за это соответствующие службы аэропорта и авиакомпании должны нести ответственность", – написал на своей страничке в Facebook один из пассажиров Андрей Зейгарник. Тем временем эвакуация аварийного самолёта продолжалась более суток, так как не нашлось техники, предназначенной для буксировки с поля. Лишь в ночь на 5 декабря воздушное судно было отбуксировано на стоянку с помощью техники, предоставленной Балтийским флотом. Всё это время калининградский аэропорт «Храброво» был закрыт, а рейсы отменены. В связи с произошедшим следственными органами Северо-Западного СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Также стало известно, что управляющей компанией, курирующей работу «Храброво», является «Новапорт» — дочернее предприятие фонда AEON Corporation, специализирующееся на реализации комплексных программ развития аэропортов и под управлением которой находится в том числе иМеждународный аэропорт Волгограда. Волгоградский аэропорт приобрёл широкую известность после того, как минувшим летом его новый терминал был украшен двусмысленным начертанием слова «Лететь», содержащим, по мнению большинства, фаллическую символику. Чуть позднее, перед визитом президента Путина в город-герой, в изображение всё же внесли «правку», закрасив верхний росчерк. Лилия Финько



Фото: Михайлов Геннадий < Предыдущая Следующая >