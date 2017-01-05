Замначальника ФСИН по Волгоградской области на внедорожнике врезался в столб



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 4 января в 10:39 полковник врезался в опору рекламной конструкции на разделительной полосе дороги на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города.

По предварительной информации, ДТП произошло, когда Григорьев возвращался после ночного дежурства домой. После столкновения полковник остался жив, однако получил тяжёлые травмы, в том числе и переломы. Сейчас его жизнь вне опасности.

По факту аварии проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: МВД России по Волгоградской области