Под Волгоградом произошло двойное ДТП: четверо погибли Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.01.2017 23:22

Под Волгоградом произошло двойное ДТП: четверо погибли

Трагедия, унесшая жизни четырёх человек и покалечившая троих, произошла около двух часов назад в Новоаннинском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, 5 января около 21:30 мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2105» двигался по трассе в Новоаннинском районе. На одном из участков дороги водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, а затем касательное — с «Volkswagen Golf».

Страшный удар лоб в лоб не оставил шансов водителю «пятёрки» и его троим пассажирам — они скончались на месте. Ещё одна пассажирка ВАЗа, а также девушка-водитель и пассажирка иномарки получили множественные травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все детали произошедшего.


Лилия Финько

 

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