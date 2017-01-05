Под Волгоградом произошло двойное ДТП: четверо погибли



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, 5 января около 21:30 мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2105» двигался по трассе в Новоаннинском районе. На одном из участков дороги водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, а затем касательное — с «Volkswagen Golf».

Страшный удар лоб в лоб не оставил шансов водителю «пятёрки» и его троим пассажирам — они скончались на месте. Ещё одна пассажирка ВАЗа, а также девушка-водитель и пассажирка иномарки получили множественные травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все детали произошедшего.



Лилия Финько