Неизвестный бросил умирать сбитого им пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.01.2017 13:29

Неизвестный бросил умирать сбитого им пешехода

Инцидент произошёл в минувший четверг, 5 января, на автодороге «ст. Вёшенская-Жирновск» в Руднянском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, накануне в 18:30 в одном километре от села Матышево было обнаружено тело мужчины с характерными для наезда авто травмами.

Погибши оказался 51-летний местный житель. А водитель с места происшествия скрылся, бросив пешехода умирать на дороге.

В настоящий момент ведётся розыск злоумышленника.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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