Неизвестный бросил умирать сбитого им пешехода



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, накануне в 18:30 в одном километре от села Матышево было обнаружено тело мужчины с характерными для наезда авто травмами.

Погибши оказался 51-летний местный житель. А водитель с места происшествия скрылся, бросив пешехода умирать на дороге.

В настоящий момент ведётся розыск злоумышленника.



Лилия Финько

Фото: архив МВД России