В Волгограде ведутся поиски бесследно исчезнувшей женщины Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.01.2017 14:26

В Волгограде ведутся поиски бесследно исчезнувшей женщины

В Волгограде разыскивают женщину, которая утром 4 января вышла из дому на работу, но так до неё и не дошла.

 

54-летняя Авилова Татьяна Владимировна вышла из дома, расположенного на проспекте Металлургов, утром 4 января и отправилась на работу в детский сад. С тех пор волгоградку никто не видел.

Обзвон знакомых женщины, а также больниц, травмпунктов результатов не дал. Сегодня, 6 января, в Краснооктябрьском районе был организован сбор волонтёров и добровольцев для поисков Татьяны. Однако поиски также безуспешны.

Родные пропавшей рассказали, что женщина имеет худощавое телосложение, рост 1,6 м. Ориентировочно была одета в плащ и светло-серый берет.

Всем, кому известно о местонахождении, просьба обратиться в редакцию ИА «СоцИнформБюро» или по телефону 89370915337.


Лилия Финько

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru