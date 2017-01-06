В Волгограде ведутся поиски бесследно исчезнувшей женщины

54-летняя Авилова Татьяна Владимировна вышла из дома, расположенного на проспекте Металлургов, утром 4 января и отправилась на работу в детский сад. С тех пор волгоградку никто не видел.

Обзвон знакомых женщины, а также больниц, травмпунктов результатов не дал. Сегодня, 6 января, в Краснооктябрьском районе был организован сбор волонтёров и добровольцев для поисков Татьяны. Однако поиски также безуспешны.

Родные пропавшей рассказали, что женщина имеет худощавое телосложение, рост 1,6 м. Ориентировочно была одета в плащ и светло-серый берет.

Всем, кому известно о местонахождении, просьба обратиться в редакцию ИА «СоцИнформБюро» или по телефону 89370915337.



Лилия Финько



