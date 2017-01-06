В Красноярске четыре человека скончались после алкогольного коктейля Печать
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06.01.2017 16:03

В Красноярске четыре человека скончались после алкогольного коктейля

Мужчина и три женщины были найдены мёртвыми после совместного распития спиртных напитков, в том числе и алкогольного коктейля «Тайм-аут».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому Краю, 5 января около 23:00 в одной из комнат общежития, расположенного на улице Гастелло, были найдены тела четырёх человек: 32-летнего мужчины, его сестёр 23 и 22 лет и 38-летней женщины.

Как установили следователи, в этот роковой день несколько жителей Красноярска собрались, чтобы отметить новогодние праздники. Весь день компания употребляла спиртные напитки, а к вечеру четырём из них стало плохо. К прибытию врачей все четверо уже были мертвы.

Найденный на месте трагедии алкоголь был изъят и отправлен на экспертизу, которая установила, что в напитке не содержится метанола и других смертельно опасных веществ.

В связи с этим следователи начали отрабатывать версию, наряду с другими, и об отравлении наркотическими веществами. Возможно, участники застолья употребили наркотики, запив алкоголем, что привело к летальным последствиям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, массовые отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы в Иркутске в середине декабря 2016 года. В связи с гибелью более 70 человек от отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метанол, в городе был объявленый чрезвычайный режим, который был снят накануне Нового года.

Лилия Финько

Фото: архив СК России

 

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