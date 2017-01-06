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|В Красноярске четыре человека скончались после алкогольного коктейля
|Скандалы и ЧП Главные новости
|06.01.2017 16:03
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Как установили следователи, в этот роковой день несколько жителей Красноярска собрались, чтобы отметить новогодние праздники. Весь день компания употребляла спиртные напитки, а к вечеру четырём из них стало плохо. К прибытию врачей все четверо уже были мертвы.
Найденный на месте трагедии алкоголь был изъят и отправлен на экспертизу, которая установила, что в напитке не содержится метанола и других смертельно опасных веществ.
В связи с этим следователи начали отрабатывать версию, наряду с другими, и об отравлении наркотическими веществами. Возможно, участники застолья употребили наркотики, запив алкоголем, что привело к летальным последствиям.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Напомним, массовые отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы в Иркутске в середине декабря 2016 года. В связи с гибелью более 70 человек от отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метанол, в городе был объявленый чрезвычайный режим, который был снят накануне Нового года.
Лилия Финько
Фото: архив СК России
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