В Москве дагестанцы устроили стрельбу из автоматов. ВИДЕО Печать
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06.01.2017 18:59

В Москве дагестанцы устроили стрельбу из автоматов. ВИДЕО

Инцидент со стрельбой, произошедший в центре столицы, был снят на камеру и выложен в сеть.


На размещённом ролике видно, как один из молодых людей достаёт из дорогого внедорожника автомат, оглядывается и со словами « Ассалам Алейкум» делает несколько выстрелов в воздух.

За кадром слышны крики прохожих, а в ответ участники инцидента весело смеются.

«Вот так вот», - подытоживает снимающий стрельбу, поворачивая камеру на себя, чтобы попасть в кадр.

По данному факту столичной полицией была организована проверка, в ходе которой выяснилась личность стрелявшего.

«Задержанным оказался уроженец г. Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент материалы по делу направлены в следственные органы для рассмотрения.


Лилия Финько


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