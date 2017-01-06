В Москве дагестанцы устроили стрельбу из автоматов. ВИДЕО

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За кадром слышны крики прохожих, а в ответ участники инцидента весело смеются.
«Вот так вот», - подытоживает снимающий стрельбу, поворачивая камеру на себя, чтобы попасть в кадр.
По данному факту столичной полицией была организована проверка, в ходе которой выяснилась личность стрелявшего.
«Задержанным оказался уроженец г. Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На данный момент материалы по делу направлены в следственные органы для рассмотрения.
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