В Москве дагестанцы устроили стрельбу из автоматов. ВИДЕО



На размещённом ролике видно, как один из молодых людей достаёт из дорогого внедорожника автомат, оглядывается и со словами « Ассалам Алейкум» делает несколько выстрелов в воздух.

За кадром слышны крики прохожих, а в ответ участники инцидента весело смеются.

«Вот так вот», - подытоживает снимающий стрельбу, поворачивая камеру на себя, чтобы попасть в кадр.

По данному факту столичной полицией была организована проверка, в ходе которой выяснилась личность стрелявшего.

«Задержанным оказался уроженец г. Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент материалы по делу направлены в следственные органы для рассмотрения.



Лилия Финько





