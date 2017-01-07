Сегодня около 7 утра на шоссе Авиаторов произошло столкновение легковушки, грузовика и маршруток. В результате ДТП был сильно поврежден автомобиль ВАЗ-2109 и одна из маршрутных такси, которая везла пассажиров в аэропорт.

По предварительным данным в результате аварии пострадали три человека. Сейчас все подробности ДТП уточняются.

Очевидцы аварии сообщают, что на данном участке дороге сейчас плохая видимость из-за тумана и гололед.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»