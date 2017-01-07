В Алексеевском районе пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП

Трагедия произошла около 5 утра 6 января на 186 километре дороги «х. Самойловский - х. Шумиловский». Изрядно выпив, 41-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением на сколькой дороге и вылетел на «встречку» под колеса ВАЗ-2109.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии 55-летняя пассажирка «девятки» скончалась на месте, другого пассажира с травмами доставили в больницу.

Сам виновник аварии остался жив и цел, а вот его 41-летняя попутчица была госпитализирована.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области