Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок

Авария произошла 7 января около 12 часов дня на 547 километре «Сызрань-Саратов-Волгоград».

40-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Тойота Пассо» в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения для обгона. На «встречке» он совершил столкновение с машиной «Тойота Раф-4».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии водитель «Тойота Пассо» и его 6-летний пассажир скончались на месте. Владелец и пассажирка «Тойота Раф-4» были госпитализированы.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «Вконтакте»