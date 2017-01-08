Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок Печать
Скандалы и ЧП
08.01.2017 10:30

Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок

На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло лобовое столкновение двух иномарок.

Авария произошла 7 января около 12 часов дня на 547 километре «Сызрань-Саратов-Волгоград».

40-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Тойота Пассо» в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения для обгона. На «встречке» он совершил столкновение с машиной «Тойота Раф-4».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии водитель «Тойота Пассо» и его 6-летний пассажир скончались на месте. Владелец и пассажирка «Тойота Раф-4» были госпитализированы.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «Вконтакте»

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