В Волгограде выявили несколько точек продажи запрещенного непищевого алкоголя Печать
Скандалы и ЧП
08.01.2017 13:42

В Волгограде выявили несколько точек продажи запрещенного непищевого алкоголя

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией в новогодние праздники изъяли около 15 литров спиртовой продукции, продажа которой на территории России приостановлена.

С конца декабря в Волгограде Роспотребнадзор и МВД проводит рейды по местам продажи непищевого алкоголя.

В ходе проведения проверки в Ворошиловском районе на улице Куприна была обнаружена точка розничной продажи косметических лосьонов с содержанием этилового спирта от 75 до 95%. Всего полицейские изъяли 75 бутылочек со спиртным, общий объем которых составил 7,5 литров. Индивидуальный предприниматель, который осуществлял продажу, был привлечен к административной ответственности.

Еще одну точку по продаже нелегальной спиртовой продукции Роспотребнадзор выявил в Красноармейском районе на улице Ломакина. Там правоохранительные органы арестовали 80 единиц продукции, содержащих от 40 до 95% этилового спирта. Общий объем запрещенного к продаже продукта составил 8 литров. Владельцы алкомаркета были привлечены в ответственности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, всего на период с конца декабря по начало января было проведено 147 рейдов, в ходе которых удалось изъять больше 12 литров спиртосодержащей непищевой продукции.

Напомним, что с конца декабря Роспотребнадзор постановил ограничить торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Согласно тексту постановления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям поручено приостановить на 30 дней продажу всей непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта, за исключением стеклоомывающих жидкостей и парфюмерии.

Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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