Под Волгоградом колядовщик обокрал пожилую женщину Печать
Скандалы и ЧП
08.01.2017 15:17

Под Волгоградом колядовщик обокрал пожилую женщину

Во время колядки на пороге дома мужчина в маске неожиданно вырвал кошелек из рук пенсионерки.

Инцидент произошел в рождественский Сочельник 6 января в Котовском районе.

В полицию позвонила 82-летняя жительница станицы Лапшинская. Она сообщила, что к ней в дом постучался неизвестный мужчина в маске и стал колядовать. Когда пенсионерка достала кошелек, колядовщик неожиданно вырвал его и скрылся.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, вора в маске удалось найти на следующий день. В краже кошелька мужчина признался. Оказалось, что 38-летний колядовщик уже был неоднократно судим.

За воровство кошелька теперь жителю области грозит наказание в виде обязательных работ или лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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