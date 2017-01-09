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|На юге Волгограда в двух 9-этажных домах произошли пожары
|Скандалы и ЧП Волгоград
|09.01.2017 09:08
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 8 января около 20:00 в Советском районе города на улице Тулака в 9-ти этажном жилом доме в одном из подъездов горели вещи б/у на площади 1,5 кв.м. 7 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать горение. При пожаре никто не погиб и не пострадал.
Также в этот же день, но уже в 23:26 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило второе тревожное сообщение с юга города. В Красноармейском районе на бульваре Энгельса в 9-ти этажном жилом доме в одной из квартир в комнате горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Здесь огнеборцам понадобилось для ликвидации пожара около 20 минут. В этом случае также нет погибших и пострадавших.
По словам экспертов, в обоих случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Надира Коннова
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