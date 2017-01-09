Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 8 января около 20:00 в Советском районе города на улице Тулака в 9-ти этажном жилом доме в одном из подъездов горели вещи б/у на площади 1,5 кв.м. 7 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать горение. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

Также в этот же день, но уже в 23:26 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило второе тревожное сообщение с юга города. В Красноармейском районе на бульваре Энгельса в 9-ти этажном жилом доме в одной из квартир в комнате горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Здесь огнеборцам понадобилось для ликвидации пожара около 20 минут. В этом случае также нет погибших и пострадавших.

По словам экспертов, в обоих случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress