Во Фроловском районе водители чудом выжили после лобового столкновения

Авария произошла 8 декабря около 16-00 на 825 километре трассы М-6 «Каспий».

37-летний водитель на автомобиле марки «Мерседес Бенц», следуя из Волгограда в Москву, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там иномарка столкнулась с автомобилем «Шевроле Авео», которым управлял 27-летний водитель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии оба владельца авто, а также 62-летний пассажир «Шероле» с различными травмами были доставлены в больницу.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области