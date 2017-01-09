Во Фроловском районе водители чудом выжили после лобового столкновения Печать
Скандалы и ЧП
09.01.2017 09:56

Во Фроловском районе водители чудом выжили после лобового столкновения

На трассе М-6 «Каспий» водитель «Мерседес Бенц» вылетел на встречную полосу под колеса «Шевроле Авео».

Авария произошла 8 декабря около 16-00 на 825 километре трассы М-6 «Каспий».

37-летний водитель на автомобиле марки «Мерседес Бенц», следуя из Волгограда в Москву, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там иномарка столкнулась с автомобилем «Шевроле Авео», которым управлял 27-летний водитель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате аварии оба владельца авто, а также 62-летний пассажир «Шероле» с различными травмами были доставлены в больницу.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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