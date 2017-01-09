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|Волгоградский браконьер настрелял на 260 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|09.01.2017 10:53
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Как оказалось, тем же днём в 13:00 неизвестный мужчина без разрешения и права на охоту, в запрещённые сроки занимался незаконной охотой на диких зверей. С помощью одноствольного ружья браконьеру удалось острелить четыре косули. Ущерб от его действий составил 260 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний неработающий волгоградец. Задержанный признался, что занимался отстрелом для себя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Мужчине грозит крупный штраф или заключение до полугода.
Фото: архив МВД России
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