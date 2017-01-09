Волгоградский браконьер настрелял на 260 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.01.2017 10:53

Волгоградский браконьер настрелял на 260 тысяч рублей

Незаконного охотника, отстреливающего косуль, заметили накануне недалеко от хутора Ветютнев Фроловского района области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 8 января инспектор регионального комитета природных ресурсов и экологии сообщил в полицию о браконьере.

Как оказалось, тем же днём в 13:00 неизвестный мужчина без разрешения и права на охоту, в запрещённые сроки занимался незаконной охотой на диких зверей. С помощью одноствольного ружья браконьеру удалось острелить четыре косули. Ущерб от его действий составил 260 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний неработающий волгоградец. Задержанный признался, что занимался отстрелом для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Мужчине грозит крупный штраф или заключение до полугода.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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