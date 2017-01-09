В Воронежском зоопарке решили усыпить всех птиц



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Воронежской области, в новогодние праздники были зафиксированы случаи массовой гибели пернатых обитателей зоопарка.

По предварительной информации, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция. Вероятнее всего это — птичий грипп.

«В связи с этим принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке. Прокуратурой города проводится проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно и без последствий, так и вызывать скорую гибель. В последние годы один из штаммов инфекции стал патогенным и для человека.

Переносчиками болезни является большая часть диких водоплавающих птиц, которые практически не заболевают, однако из-за постоянной миграции способны переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц могут подвергаться заражению вирусом птичьего гриппа.

На сегодняшний день нет доказательств того, что птичий грипп может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Однако, по мнению специалистов, ничего нельзя исключать, особенно в случае мутации штаммов птичьего гриппа.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"