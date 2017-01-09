В воронежском зоопарке решили усыпить всех птиц Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
09.01.2017 12:26

В Воронежском зоопарке решили усыпить всех птиц

В зоопарке Воронежа, где до Нового года насчитывалось 159 особей пернатых, в том числе краснокнижных, приняли решение об их усыплении.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Воронежской области, в новогодние праздники были зафиксированы случаи массовой гибели пернатых обитателей зоопарка.

По предварительной информации, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция. Вероятнее всего это — птичий грипп.

«В связи с этим принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке. Прокуратурой города проводится проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно и без последствий, так и вызывать скорую гибель. В последние годы один из штаммов инфекции стал патогенным и для человека. 

Переносчиками болезни является большая часть диких водоплавающих птиц, которые практически не заболевают, однако из-за постоянной миграции способны переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц могут подвергаться заражению вирусом птичьего гриппа.

На сегодняшний день нет доказательств того, что птичий грипп может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Однако, по мнению специалистов, ничего нельзя исключать, особенно в случае мутации штаммов птичьего гриппа.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru