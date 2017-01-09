Под Волгоградом полицейские преследовали 14-летнего угонщика Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.01.2017 12:51

В Суровикинском районе полицейские преследовали 14-летнего угонщика

Полиция заблокировала выезды и дороги в поисках угонщика экипажами ДПС. Вскоре на одной из дорог была замечена похищенная машина.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 52-летний житель Суровикинского района обратился в полиция накануне вечером с заявлением об угоне его "семерки".

Полицейские незамедлительно заблокировали все выезды и дороги в поисках угонщика дополнительными экипажами ДПС. Вскоре автомобиль, схожий по приметам с похищенным, был обнаружен на одной из дорог. На требования полиции об остановке водитель продолжал гнать автомобиль в попытке скрыться. При этом, в ходе преследования он неоднократно нарушал ПДД, чем подвергал опасности других автомобилистов.

На одной из тупиковых улиц преследуемую машину удалось заблокировать. Из автомобиля выскочил водитель и бросился бежать от наряда ДПС, однако был задержан. Оказалось, что за рулем угнанного авто находился 14-летний подросток.

К моменту совершения преступления парень достиг возраста наступления уголовной ответственности, поэтому в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Теперь любителю покататься на чужих авто грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо крупный денежный штраф.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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