В петербургском вузе найден мёртвым педагог Печать
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09.01.2017 13:15

В петербургском вузе найден мёртвым педагог

Тело преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения было обнаружено накануне в здании вуза.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 64-летний педагог, пришедший на работу утром 8 января, вечером не появился на выходе из здания. Охрана решила осмотреть помещения университета, и в одной из аудиторий было обнаружено тело преподавателя.

«По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент организована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельства инцидента, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


Лилия Финько

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