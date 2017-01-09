В петербургском вузе найден мёртвым педагог

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|Скандалы и ЧП Главные новости
|09.01.2017 13:15
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«По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
В настоящий момент организована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельства инцидента, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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