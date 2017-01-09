В петербургском вузе найден мёртвым педагог



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 64-летний педагог, пришедший на работу утром 8 января, вечером не появился на выходе из здания. Охрана решила осмотреть помещения университета, и в одной из аудиторий было обнаружено тело преподавателя.

«По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент организована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельства инцидента, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Лилия Финько