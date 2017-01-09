Трёхлетний ребёнок умер после обрезания на дому

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на региональное СУ СКР, ведомство возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, мать 3-летнего мальчика обратилась к знакомому хирургу для проведения сыну операции по обрезанию крайней плоти. Операция была назначена на дому 6 января. Прибывший в назначенный день медик выполнил ребёнку операцию под местной анестезией, сделав при этом обезболивающий укол.

Вскоре после проведённых манипуляций ребенку стало плохо. Мать пыталась реанимировать самостоятельно своего сына, не прибегая к помощи специалистов скорой помощи. В результате ребёнку становилось только хуже и вскоре он скончался.

На сайте регионального СУ СКР сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Анна Павлова

ФОТО: globallookpress