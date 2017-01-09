Трёхлетний ребёнок умер после обрезания на дому Печать
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09.01.2017 14:18

Трёхлетний ребёнок умер после обрезания на дому

6 января ребенку в домашних условиях в городе Красноярске была проведена операция по обрезанию крайней плоти. Мальчику после проведенных манипуляций стало плохо. Однако мать вызывать скорую не стала.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на региональное СУ СКР, ведомство возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, мать 3-летнего мальчика обратилась к знакомому хирургу для проведения сыну операции по обрезанию крайней плоти. Операция была назначена на дому 6 января. Прибывший в назначенный день медик выполнил ребёнку операцию под местной анестезией, сделав при этом обезболивающий укол.

Вскоре после проведённых манипуляций ребенку стало плохо. Мать пыталась реанимировать самостоятельно своего сына, не прибегая к помощи специалистов скорой помощи. В результате ребёнку становилось только хуже и вскоре он скончался.

На сайте регионального СУ СКР сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Анна Павлова
ФОТО: globallookpress

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