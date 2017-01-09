Жилищная инспекция проверит волгоградский дом с обвалившимся балконом

Специалисты жилищной инспекции Волгограда проведут обследование дома, в котором несколько дней назад обвалился балкон с людьми.

Напомним, что инцидент произошел вечером 7 января на третьем этаже жилого дома. Основание балкона разрушилось под ногами, когда 51-летний местный житель вместе с 21-летним крестником вышли на балкон покурить. В результате падения волгоградцы получили различные ушибы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской администрации, на данный момент жилищные инспекторы совместно с прокуратурой готовят документы для проведения проверки состояния дома.

По окончании проверки ТСЖ дома будет выдано предписание о проведении ремонтных работ. Если товарищество не устранит неисправности, его будет ждать крупный штраф и повторное предписание.

Средства на обновление балконов будут взяты из накоплений жителей дома за капремонт.

Отметим, что в соответствии с жилищным законодательством, ответственность за состояние балконов несет управляющая компания или товарищество жильцов.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»