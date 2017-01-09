В конном клубе лошадь раздавила полицейского Печать
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09.01.2017 15:29

В конном клубе лошадь раздавила полицейского

В Рождество в Свердловской области лошадь насмерть затоптала 29-летнего сотрудника полиции, приехавшего с женой в конный клуб покататься в сопровождении инструкторов.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области, ведомство проводит проверку по факту смерти 29-летнего сотрудника полиции, которого в Рождество насмерть затоптала лошадь в конном клубе "Серебряное копытце" в поселке Первомайский Сысертского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, полицейский вместе с женой и группой отдыхающих из восьми человек катался верхом на лошади в сопровождении двух профессиональных инструкторов. Спустя некоторое время мужчина сорвался с лошади и упал навзничь на землю. После этого лошадь наступила ему копытом на голову. Незамедлительно для пострадавшего была вызвана карета скорой помощи.

Пока медики добирались до конного клуба, сотруднику полиции пытались на месте оказать первую помощь. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в горбольницу, однако там врачам спасти жизнь молодому человеку не удалось. Рано утром 8 января полицейский скончался.

Руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что с 2003 года мужчина работал в патрульно-постовой службе, в подразделении по охране объектов Екатеринбургского метрополитена.

Анна Павлова
ФОТО: globallookpress

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