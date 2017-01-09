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|Охрана по полу выволокла мать с ребенком из торгового центра. ВИДЕО
|Скандалы и ЧП Главные новости
|09.01.2017 16:17
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в Калуге посетители торгового центра стали свидетелями жуткой сцены: охранники схватили мать и её ребенка и протащили их по полу, после чего выбросили их, плачущих, из здания на мороз.
Очевидцы пытались поговорить с сотрудниками службы безопасности, однако те продолжали применять к матери с сыном физическую силу.
Не исключено, что данным роликом уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов Калужской области. Видео, под которым стоит надпись "Требуем, чтобы полиция разобралась!", появилось в сети 6 января.
По версии пользователей соцсети Вконтакте, охрана выволокла на улицу семью попрошаек.
Анна Павлова
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