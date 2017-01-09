Под Волгоградом любитель еды в долг поджёг магазин Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.01.2017 16:47

Под Волгоградом должник поджёг магазин

Житель станицы Михайловской Урюпинского района решил спалить магазин в отместку за отказ дать ему продукты в долг.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, в минувшее воскресенье, 8 января, в полицию обратились сотрудники продовольственного магазина.

Заявители рассказали, как в 18:30 того же дня некий мужчина зашёл в торговый зал, облил легковоспламеняющейся жидкостью витрину и пол, а затем поджёг.

В результате охвативший помещение огонь уничтожил 1/3 торгового зала и товаров. Пострадавших, к счастью, удалось избежать. Сейчас владельцы павильона подсчитывают убытки.

Подозреваемого удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения и вскоре задержать. Им оказался 27-летний местный неработающий житель. Задержанный признался, что поджёг магазин из-за того, что продавцы в очередной раз отказали ему дать продукты в долг.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Если вину подозреваемого удастся доказать, мужчина может отправиться на «дармовые хлеба» за решётку на срок до пяти лет.

 

Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

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