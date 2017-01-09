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|Под Волгоградом любитель еды в долг поджёг магазин
|Скандалы и ЧП Волгоград
|09.01.2017 16:47
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В результате охвативший помещение огонь уничтожил 1/3 торгового зала и товаров. Пострадавших, к счастью, удалось избежать. Сейчас владельцы павильона подсчитывают убытки.
Подозреваемого удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения и вскоре задержать. Им оказался 27-летний местный неработающий житель. Задержанный признался, что поджёг магазин из-за того, что продавцы в очередной раз отказали ему дать продукты в долг.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Если вину подозреваемого удастся доказать, мужчина может отправиться на «дармовые хлеба» за решётку на срок до пяти лет.
Лилия Финько
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
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