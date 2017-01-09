Школьница умерла после приёма таблеток для похудения



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Татарстан, в минувший вечер 16-летняя девушка, находясь у себя дома, вдруг почувствовала себя плохо. Родители школьницы сразу же вызвали бригаду скорой помощи, однако медики не успели — девушка скончалась до их приезда.

Известно, что школьница принимала таблетки для похудения. В настоящий момент препарат уже отправлен на экспертизу.

В связи с произошедшим организована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.



Лилия Финько