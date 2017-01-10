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|Директор волгоградского предприятия ответит за невыплату зарплат
|Скандалы и ЧП
|10.01.2017 08:25
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Прокуратура Советского района провела проверку обращения сотрудников предприятия ООО «Ремонт инженерных систем», которое занимается обслуживанием многоквартирных домов и придомовых территории.
В результате проверки было установлено, что еще в августе 2016 года перед работниками образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 600 тысячи рублей. До настоящего времени задолженность так и была не погашена.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры, деньги у компании имелись, однако директор использовал их на хозяйственные цели и закупку материалов.
В результате в отношении главы ООО «Ремонт инженерных систем» было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из личной заинтересованности».
10 работников предприятия обратились в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате. 5 из этих исков уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении в суде.
Юлия Соболева
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