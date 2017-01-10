В Урюпинске неосторожное обращение с огнем погубило местного жителя Печать
Скандалы и ЧП
10.01.2017 09:53

В Урюпинске неосторожное обращение с огнем погубило местного жителя

Пожарные приехали на место возгорания в жилом доме и обнаружили погибшего пенсионера.

Трагедия произошла около 6 утра 10 декабря. На пульт диспетчера пожарной службы Урюпинска поступил сигнал о возгорании частного дома в переулке Селиверстова.

На место пожара выехала 23-я пожарно-спасательная бригада. Возгорание удалось ликвидировать уже через полчаса.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1948 года рождения.

Основная версия случившегося – неосторожное обращение пожилого мужчины

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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