В Урюпинске неосторожное обращение с огнем погубило местного жителя

Пожарные приехали на место возгорания в жилом доме и обнаружили погибшего пенсионера. Трагедия произошла около 6 утра 10 декабря. На пульт диспетчера пожарной службы Урюпинска поступил сигнал о возгорании частного дома в переулке Селиверстова. На место пожара выехала 23-я пожарно-спасательная бригада. Возгорание удалось ликвидировать уже через полчаса. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1948 года рождения. Основная версия случившегося – неосторожное обращение пожилого мужчины Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >