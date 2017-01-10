Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, нарколаборатория для культивации марихуаны была обнаружена накануне оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Калачевскому району совместно с коллегами из регионального главка МВД и сотрудниками ФСБ на территории домовладения 48-летнего жителя города Калач-на-Дону.

Мужчина основательно подошел к "делу": переделал под нарколабораторию хозяйственную постройку и оборудовал ее системой вентиляции и обогревателями. Полиция в ходе обыска изъяла 12,5 кг растительного наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь "наркобарону" за данные деяния "светит" ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области