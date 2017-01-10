Под Волгоградом полиция накрыла нарколабораторию Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.01.2017 11:03

В Калачевском районе полицейские обнаружили нарколабараторию: изъято более 12 килограммов растительного наркотика

Наркополицейские обнаружили на территории домовладения 48-летнего жителя Калача-на-Дону нарколабораторию для культивации марихуаны.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, нарколаборатория для культивации марихуаны была обнаружена накануне оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Калачевскому району совместно с коллегами из регионального главка МВД и сотрудниками ФСБ на территории домовладения 48-летнего жителя города Калач-на-Дону.

Мужчина основательно подошел к "делу": переделал под нарколабораторию хозяйственную постройку и оборудовал ее системой вентиляции и обогревателями. Полиция в ходе обыска изъяла 12,5 кг растительного наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь "наркобарону" за данные деяния "светит" ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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