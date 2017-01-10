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|Под Волгоградом под колеса автомобилей попали две пенсионерки
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.01.2017 12:20
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Калачевском районе 9 января 50-летний водитель на автомашине "Лада-219060" двигался по улице Революционной. Напротив дома №285 водитель наехал на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Второе ДТП с участием другой пенсионерки произошло в Среднеахтубинском районе также 9 января.
44-летний водитель на автомашине "ГАЗ-322132", отъезжая от парковочной площадки дома № 74 по ул.Октябрьская, сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила ушибы и переломы и была доставлена в районную больницу.
Надира Коннова
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