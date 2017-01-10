Под Волгоградом под колеса автомобилей попали две пенсионерки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Калачевском районе 9 января 50-летний водитель на автомашине "Лада-219060" двигался по улице Революционной. Напротив дома №285 водитель наехал на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Второе ДТП с участием другой пенсионерки произошло в Среднеахтубинском районе также 9 января.

44-летний водитель на автомашине "ГАЗ-322132", отъезжая от парковочной площадки дома № 74 по ул.Октябрьская, сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила ушибы и переломы и была доставлена в районную больницу.

Надира Коннова