Под Волгоградом под колеса автомобилей попали две пенсионерки Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.01.2017 12:20

Под Волгоградом под колеса автомобилей попали две пенсионерки

ДТП с участием двух пожилых женщин произошли накануне в Калачевском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Калачевском районе 9 января 50-летний водитель на автомашине "Лада-219060" двигался по улице Революционной. Напротив дома №285 водитель наехал на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

В Калачевском районе сбили пенсионерку

Второе ДТП с участием другой пенсионерки произошло в Среднеахтубинском районе также 9 января.

44-летний водитель на автомашине "ГАЗ-322132", отъезжая от парковочной площадки дома № 74 по ул.Октябрьская, сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила ушибы и переломы и была доставлена в районную больницу.

В Среднеахтубинском районе сбили пенсионерку

Надира Коннова

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