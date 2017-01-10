Директор фирмы оплачивал свои кредиты зарплатой подчинённых Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.01.2017 12:33

Директор фирмы оплачивал свои кредиты зарплатой подчинённых

Руководитель фирмы, расположенной в Котово, решил погасить собственные кредиты и другие расходы с помощью денег, предназначенных для оплаты труда подчинённых.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, следователи Котовского района возбудили уголовное дело по по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года дирекция котовской фирмы, оказывающей услуги по межеванию земель, не выплачивала заработную плату троим подчинённым.

Общая сумма задолженности перед работниками составила свыше 200 тысяч рублей. Деньги на счетах предприятия были, однако руководство компании, видимо, посчитала потратить средства на оплату более «насущных» счетов, в частности — коммунальных услуг, налогов, а также кредитов, взятых директором на личные нужды.

Вскоре об инциденте стало известно прокуратуре Котовского района, чьи сотрудники провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.

Расследование дела продолжается, предприняты меры к скорейшему погашению задолженности.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru