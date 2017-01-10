Директор фирмы оплачивал свои кредиты зарплатой подчинённых



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, следователи Котовского района возбудили уголовное дело по по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года дирекция котовской фирмы, оказывающей услуги по межеванию земель, не выплачивала заработную плату троим подчинённым.

Общая сумма задолженности перед работниками составила свыше 200 тысяч рублей. Деньги на счетах предприятия были, однако руководство компании, видимо, посчитала потратить средства на оплату более «насущных» счетов, в частности — коммунальных услуг, налогов, а также кредитов, взятых директором на личные нужды.

Вскоре об инциденте стало известно прокуратуре Котовского района, чьи сотрудники провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.

Расследование дела продолжается, предприняты меры к скорейшему погашению задолженности.



Лилия Финько

Фото: globallookpress