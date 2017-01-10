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|29-летний волжанин надругался над своим 3-летним крестником
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.01.2017 13:31
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следственный отдел по городу Волжскому возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который подозревается в сексуальных домогательствах к трехлетнему ребенку.
- Вечером 4 января 2017 года волжанин приехал в гости к своим приятелям. Их трехлетний сын приходился ему крестником. Мужчина отправился с ребенком погулять. Злоумышленник вывез его на пустырь, расположенный на острове Зеленый, и подверг ребенка действиям сексуального характера. Факт того, что над ребенком надругались, стал известен лишь благодаря тому, что отец ребенка положил перед прогулкой в карман малышу сотовый телефон с включенным диктофоном, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Злоумышленника задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый свою вину в содеянном признал. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Надира Коннова
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