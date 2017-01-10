В центре Волгограда обокрали приехавшего на вызов таксиста

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 января в дежурную часть отдела полиции №5 Центрального района обратился водитель такси. Заявитель сообщил, что приехал примерно около 2-х часов ночи на вызов в Центральный район. Спустя некоторое время к его автомашине подошла группа молодых людей. Парни начали стучать по окнам автомобиля. В ответ на это водитель вышел из автомашины, а двери оставил незапертыми. Когда он вернулся к машине, то увидел, что из салона похищены навигатор и сотовый телефон.

По подозрению в совершении преступления сотрудники ППС задержали 19-летнего жителя Светлоярского района. Молодой человек воспользовался тем, что водитель покинул машину, оставив двери незапертыми, и похитил технику. Похищенное полиция у злоумышленника изъяла. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России