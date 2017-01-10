Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин Печать
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10.01.2017 15:01

Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин

Осужденный пожизненно за убийство 22 женщин бывший сотрудник полиции из Ангарска признался в расправе над 59 женщинами.

Как стало известно "СоцИнформБюро", преступления мужчина совершал в 1994-2000 годах. Жительницы города Ангарска пропадали в вечернее и ночное время, а позже их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов.

Пока полиция искала убийцу, было проверено порядка 30 тысяч человек. Михаила Попкова нашли по шинам его автомобиля "Нива". Преступника удалось задержать в 2012 году во Владивостоке. Изначально злоумышленник признался в убийстве трех женщин, но затем следователи доказали его причастность к других преступлениям.

Попков был осужден в январе 2015 года. Именно тогда стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. На сегодняшний день мужчина продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО, так как первый приговор еще не вступил в силу. Сейчас следствие завело новое дело еще по 25 эпизодам преступлений.

Анна Павлова

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