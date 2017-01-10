Сын вице-президента "Лукойла" снова развлекается за рулем Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
10.01.2017 16:01

Сын вице-президента

Имя сына вице-президента Руслана Шамсуарова снова связывают с очередным скандалом. На этот раз представитель "золотой молодежи" стрелял по машинам из игрушечного водяного пистолета.

Как стало известно "СоцИнформБюро", Шамсуаров снова развлекается за рулем. В молодом человеке, стрелявшем по машинам из игрушечного водяного пистолета, пользователи соцсетей узнали сына вице-президента "Лукойла".

В 2016 году за опасную езду по дорогам Шамсуаров и его друзья уже были призваны к ответу. Во время пути молодые люди выезжали на встречную полосу, а также тротуары и газоны. Когда полиция начала преследовать нарушителей, они решили транслировать свои действия в интернет, а после задержания вела себя вызывающе и агрессивно. Это история в свое время вызвала большой общественный резонанс.

Анна Павлова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru