Имя сына вице-президента Руслана Шамсуарова снова связывают с очередным скандалом. На этот раз представитель "золотой молодежи" стрелял по машинам из игрушечного водяного пистолета. Как стало известно "СоцИнформБюро", Шамсуаров снова развлекается за рулем. В молодом человеке, стрелявшем по машинам из игрушечного водяного пистолета, пользователи соцсетей узнали сына вице-президента "Лукойла". В 2016 году за опасную езду по дорогам Шамсуаров и его друзья уже были призваны к ответу. Во время пути молодые люди выезжали на встречную полосу, а также тротуары и газоны. Когда полиция начала преследовать нарушителей, они решили транслировать свои действия в интернет, а после задержания вела себя вызывающе и агрессивно. Это история в свое время вызвала большой общественный резонанс. Анна Павлова Следующая >