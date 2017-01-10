В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня около полудня в Люберцах.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», мужчина за рулём автомобиля «Mazda» на пересечении улицы Смирновская и улицы Авиаторов въехал в остановку общественного транспорта. В результате случившегося трое человек, стоявших на остановке, получили ранения, водитель иномарки погиб. По предварительный данным, аварию спровоцировал сердечный приступ, которые произошёл у водителя прямо за рулём. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Лилия Финько Следующая >