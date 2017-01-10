В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы Печать
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10.01.2017 16:48

В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня около полудня в Люберцах.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», мужчина за рулём автомобиля «Mazda» на пересечении улицы Смирновская и улицы Авиаторов въехал в остановку общественного транспорта.

В результате случившегося трое человек, стоявших на остановке, получили ранения, водитель иномарки погиб. По предварительный данным, аварию спровоцировал сердечный приступ, которые произошёл у водителя прямо за рулём.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Лилия Финько

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