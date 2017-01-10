В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт Печать
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10.01.2017 17:41

В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт

В афганистанской столице на юго-западной окраине на улице Дар-уль-Аман вблизи российского посольства произошло два взрыва.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», два взрыва прогремели в 14:30 по московскому времени. Помимо посольства России в этом районе находятся здания управления безопасности, парламент страны, министерства внутренних и иностранных дел.

По сообщению местных СМИ, изначально смертник привел в действие взрывное устройство. Когда в месте инцидента начали собираться полицейские и очевидцы, рядом взорвался припаркованный автомобиль.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. В настоящий момент их число устанавливается.

Ответственность за случившееся уже взяли на себя боевики запрещённого в РФ движения Талибан.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

 

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