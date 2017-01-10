Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|В Волгограде внедорожник протаранил трамвай
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.01.2017 18:22
|
К счастью, обошлось без пострадавших, однако кроссовер получил серьёзные повреждения. Более того, авария спровоцировала остановку движения трамваев.
По данному факту проводится проверка. Если водителя иномарки признают виновным, ему, скорее всего, придётся полностью возместить ущерб за простой общественного транспорта.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
18:22
В Волгограде внедорожник протаранил трамвай
-
17:41
В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт
-
16:48
В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы
-
16:01
Сын вице-президента "Лукойла" снова развлекается за рулем
-
15:37
Администратору «группы смерти» продлили домашний арест
-
15:01
Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин
-
13:56
В центре Волгограда обокрали приехавшего на вызов таксиста
-
13:55
Главу Центрального района Волгограда отправили в отставку
-
13:31
29-летний волжанин надругался над своим 3-летним крестником
-
13:15
Администрация Нехаевского района приобретает «люксовый» автомобиль
-
12:33
Директор фирмы оплачивал свои кредиты зарплатой подчинённых
-
12:20
Под Волгоградом под колеса автомобилей попали две пенсионерки
-
11:39
Жителей Дзержинского района ожидает отключение воды
-
11:18
"Сарепта" приглашает узнать тайны святок
Самое читаемое
-
18:22
В Волгограде внедорожник протаранил трамвай
-
17:41
В Кабуле возле российского посольства произошёл двойной теракт
-
16:48
В Подмосковье иномарка врезалась в остановку: есть жертвы
-
16:01
Сын вице-президента "Лукойла" снова развлекается за рулем
-
15:01
Экс-милиционер признался в убийстве 59 женщин
-
13:56
В центре Волгограда обокрали приехавшего на вызов таксиста
-
13:31
29-летний волжанин надругался над своим 3-летним крестником
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Да уж, уважение к этим властям теряется с бешеной скоростью! В казне денег не хватает, и и не лучше ли ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
До конца учебного года волгоградские школьники смогут ездить по городу бесплатно
-
Зачем вы обманываете людей? Компенсируют проездной только на один вид транспорта, а вы пишете, что ... >>
-
-
Под Камышиным в ДТП погибли водитель и ребенок
-
Я тут за вами наблюдаю, УГИБДД по Волгоградской области, и пришел к выводу, что некомпетентно вы ... >>
-
-
Поделись улыбкою своей — примкни к движению эмоушионизм