В Волгограде внедорожник протаранил трамвай Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.01.2017 18:22

В Волгограде внедорожник протаранил трамвай

Авария произошла около 15:00 на трамвайном кольце, расположенном в Красноармейском районе города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы инцидента, водитель за рулём «Mitsubishi Pagero» не уступит дорогу трамваю и в итоге на полном ходу столкнулся с ним.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако кроссовер получил серьёзные повреждения. Более того, авария спровоцировала остановку движения трамваев.

По данному факту проводится проверка. Если водителя иномарки признают виновным, ему, скорее всего, придётся полностью возместить ущерб за простой общественного транспорта.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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