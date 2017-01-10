В Волгограде внедорожник протаранил трамвай



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы инцидента, водитель за рулём «Mitsubishi Pagero» не уступит дорогу трамваю и в итоге на полном ходу столкнулся с ним.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако кроссовер получил серьёзные повреждения. Более того, авария спровоцировала остановку движения трамваев.

По данному факту проводится проверка. Если водителя иномарки признают виновным, ему, скорее всего, придётся полностью возместить ущерб за простой общественного транспорта.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"