Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.01.2017 20:21

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку

Родственники пропавшей Татьяны Авиловой вместе с полицейскими просмотрели камеры уличного видеонаблюдения и узнали, где женщина была замечена в день своего исчезновения.

Как стало известно "СоцИнформБюро" от близкого окружения Татьяны Авиловой, появилась информация, что её видели по адресу Еременко, 120. Уже проверены все близлежащие многоэтажные дома. По словам родственников, осталось "самое сложное и обширное".

Близкие Татьяны обращаются к тем, кто действительно хочет помочь в поисках пропавшей женщины, прибыть 11 января на перекресток Штеменко-Созидательской к 10:00. Планируется проверить частный сектор, овраги и заросли.

Напомним, 54-летняя Татьяна Авилова 4 января вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего времени не вернулась. Ориентировки на женщину висят по всему городу, но поиски пока не дали положительного результата. Появлялась ранее информация, что Татьяна якобы была замечена на берегу Волги. В связи с этим к поискам были привлечены водолазы, однако и они не смогли ничего найти.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru