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|Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.01.2017 20:21
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Как стало известно "СоцИнформБюро" от близкого окружения Татьяны Авиловой, появилась информация, что её видели по адресу Еременко, 120. Уже проверены все близлежащие многоэтажные дома. По словам родственников, осталось "самое сложное и обширное".
Близкие Татьяны обращаются к тем, кто действительно хочет помочь в поисках пропавшей женщины, прибыть 11 января на перекресток Штеменко-Созидательской к 10:00. Планируется проверить частный сектор, овраги и заросли.
Напомним, 54-летняя Татьяна Авилова 4 января вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего времени не вернулась. Ориентировки на женщину висят по всему городу, но поиски пока не дали положительного результата. Появлялась ранее информация, что Татьяна якобы была замечена на берегу Волги. В связи с этим к поискам были привлечены водолазы, однако и они не смогли ничего найти.
Надира Коннова
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