Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пропавшую 54-летнюю волгоградку

Как стало известно "СоцИнформБюро" от близкого окружения Татьяны Авиловой, появилась информация, что её видели по адресу Еременко, 120. Уже проверены все близлежащие многоэтажные дома. По словам родственников, осталось "самое сложное и обширное".

Близкие Татьяны обращаются к тем, кто действительно хочет помочь в поисках пропавшей женщины, прибыть 11 января на перекресток Штеменко-Созидательской к 10:00. Планируется проверить частный сектор, овраги и заросли.

Напомним, 54-летняя Татьяна Авилова 4 января вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего времени не вернулась. Ориентировки на женщину висят по всему городу, но поиски пока не дали положительного результата. Появлялась ранее информация, что Татьяна якобы была замечена на берегу Волги. В связи с этим к поискам были привлечены водолазы, однако и они не смогли ничего найти.

Надира Коннова