Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, в первый день нового года охранник на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" нашел в личных вещах одного из сотрудников три новых телефона. Откуда они у него взялись, работник не мог внятно объяснить. При разговоре с сотрудниками службы безопасности мужчина признался, что совершил кражу.

Материалы о данном инциденте были переданы в полицию и теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В "Почте России" заявили изданию, что нарушителя уволят, а изъятые у него телефоны доставят адресатам.

Напомним, "Почта России" уже не раз становилась "притчей во языцех". Так, в конце декабря очевидцы сняли видеоролик, в котором видно, как сотрудник компании на станции "Тюмень" занимается разгрузкой, сбрасывая посылки на ходу прямо на перрон.

Данный инцидент вызвал всеобщее негодование у пользователей в соцсетях. Так, среди самых безобидных высказываний звучали: "Вы ещё чему-то удивляетесь от Почты России?", "Горбатого только могила исправит"...

А в ноябре 2016 года почтовый заказ волгоградца нашли на дороге прохожие. Хозяин посылки рассказал корреспонденту "СоцИнформБюро", что несколько месяцев назад заказал посылку из Китая, а в один из осенних дней ему позвонили и сказали, что нашли его посылку на улице. Оказалось, что горе-почтальон не донес груз до жилого здания буквально 200 метров. Возмущенный волгоградец все-таки получил свой долгожданный заказ из рук неравнодушной прохожей, но в помятом и грязном состоянии.

Надира Коннова